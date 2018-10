Drama v Kolíně nad Rýnem: Muž držel rukojmí, policie nevylučuje terorismus

Kolínská policie dostala hlášení o incidentu na rušném nádraží v centru města ve 12:42 SELČ. Podle policejního mluvčího muž nejprve zapálil v restauraci rychlého občerstvení takzvaný Molotovův koktejl. Oheň popálil čtrnáctiletou dívku, která byla následně ve vážném stavu převezena do nemocnice. V restauraci se spustil protipožární systém, který začal místo kropit.

Zřejmě kvůli tomu muž zamířil do nedaleké lékárny, kde si vzal jednu ženu jako rukojmí. Podle očitých svědků křičel, že patří k teroristické organizaci Islámský stát, a následně se v lékárně zatarasil.

Reports of one woman taken hostage, here outside of Cologne central station, probably at a nearby pharmacy. More on @dwnews. pic.twitter.com/YMAjSnIfcg