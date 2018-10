Drama v Kolíně nad Rýnem: Na nádraží zasahovala policie, ozbrojenec si vzal rukojmí

Ozbrojený muž si v pondělí vzal rukojmí na nádraží v Kolíně nad Rýnem. Incident se zřejmě stal v lékárně u budovy centrální nádraží.

Krátce po 15 hodině policie oznámila, že situace s rukojmími na centrální vlakové nádraží v Kolíně nad Rýnem skončila a že pachatel je "pod kontrolou".

Na twitteru poté policie informovala, že pachatel byl při zásahu "velmi těžce zraněn a v současnosti je oživován". Mladá žena, která byla držena jako rukojmí, utrpěla lehká zranění.

Orgány kvůli incidentu nařídily evakuaci centrální stanice, která je hlavním dopravním uzlem nejen pro Německo, ale i pro celou západní Evropu. Vlaky tak stojí a nabírají velké zpoždění. Policie také apelovala na místní obyvatele, aby se této oblasti vyhnuli.

Reports of one woman taken hostage, here outside of Cologne central station, probably at a nearby pharmacy. More on @dwnews. pic.twitter.com/YMAjSnIfcg