Babiš po návštěvě Frontexu obrátil: Při vracení migrantů dělá dobrou práci

— Autor: ČTK

Premiér Andrej Babiš zmírnil své výhrady vůči Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) po dnešní návštěvě její varšavské centrály. Šéf české vlády ocenil monitoring a přehled agentury o situaci na unijních hranicích, jakož i roli Frontexu při vracení migrantů do vlasti. Nadále však pochybuje o účelnosti navýšení pracovníků a rozpočtu Frontexu, jak to navrhla Evropská komise, tedy z 1500 na 10.000 lidí do roku 2020 a deset miliard eur v sedmi letech.