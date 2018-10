Macron zase odložil změny ve vládě, tentokrát kvůli záplavám

Záplavy vyvolané prudkými dešti si v noci na dnešek vyžádaly v departementu Aude nejméně 13 mrtvých. Podle zdroje agentury Reuters prezident Macron i premiér Édouard Philippe situaci na jihu země bedlivě sledují, a rozhodli se oznámení o změnách ve vládě, které chtěli učinit dnes, odložit. Philippe by měl dnes odpoledne Aude navštívit, Macron by na postižený jih země měl dorazit, "jakmile to bude možné".

Změny na ministerských postech si vyžádala demise ministra vnitra Gérarda Collomba, který je považován za jednoho z hlavních Macronových spojenců. Ve vládě skončil kvůli plánu stanout opět v čele radnice města Lyon. Jeho odchodem přišel kabinet od konce srpna už o třetího člena po demisích populárních ministrů životního prostředí a sportu.

Kdy prezident a premiér rekonstrukci kabinetu oznámí, není jasné. Vláda by se měla nicméně sejít na pravidelném zasedání ve středu. Podle agentury AFP tak zřejmě Macron a Philippe reorganizaci oznámí v úterý. Původně přitom mělo být jasno již minulý týden. Poté byly změny odloženy kvůli Macronově cestě do Arménie, z níž se vrátil v pátek.

Opozice "chaos" kolem rekonstrukce vlády kritizuje a tvrdí, že Macron má problém nalákat do svého kabinetu schopné lidi. Odkládání změn opoziční politici už dříve označili za "tragikomedii" a "šaškárnu".