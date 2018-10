Tvrdý brexit je stále reálnější? V EU je před summitem diplomatický poplach

Lidé z okolí šéfa vrcholných unijních schůzek Donalda Tuska dopoledne potvrdili, že Mayová své unijní kolegy osloví ve středu před tím, než se 27 šéfů států a vlád bude u pracovní večeře radit, jak dál s nyní zablokovanými jednáními o brexitu. Tusk sám v dopise, kterým šéfy států a vlád na summit pozval, varoval, že riziko odchodu Británie z EU bez dojednané dohody je nyní vyšší než kdykoliv dříve.

S přípravou nadcházející schůzky obeznámený unijní představitel dnes doplnil, že Mayová by měla ostatní šéfy států a vlád oslovit ještě před jejich večeří, přítomen bude také předseda europarlamentu Antonio Tajani. Je podle něj pravděpodobné, že někteří lídři se s Mayovou budou chtít ve středu setkat k dvoustranným jednáním. Podle berlínských diplomatů čekají dvoustranná jednání také německou kancléřku Angelu Merkelovou.

Teprve následně se u večeře budou premiéři a prezidenti domlouvat, jak s rozhovory dál. Vyslechnou si zprávu unijního vyjednavače Michela Barniera o postupu jednání a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker by je měl informovat o přípravách na možný "tvrdý brexit", tedy britský odchod bez dohody.

"Všichni chtějí pro úspěch summitu udělat vše, co bude možné. A jako u každého mimořádně komplikovaného jednání až v poslední minutě - nebo dokonce až po ní - zjistíte, zda jste uspěli či ne," poznamenal Timmermans.

Zástupce 27 zemí unie, kteří mají problematiku na starosti, bude dnes o vývoji rozhovorů informovat šéf unijního vyjednávacího týmu Barnier.

"Myslím, že se dozvíme to, co se v neděli večer dozvěděli velvyslanci. To znamená, že na expertní úrovni se rýsovala nějaká řešení, ale že to nedospělo k politické akceptaci," řekl při příchodu novinářům český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař. V neděli britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl na technické úrovni už v zásadě domluvený text "rozvodové smlouvy", která upravuje podobu britského konce v EU k 29. březnu 2019. Klíčovým sporem dál zůstává vyřešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Od neděle se věc nijak neposunula, Barnier by ale mohl zástupcům členských států například naznačit, jakým směrem by se podle jeho představ měla ve středu večer ubírat diskuse unijních špiček. "Hodiny tikají a máme málo času," podotkl Chmelař.

Podle nizozemského ministra zahraničí Stefa Blocka musí v rozhovorech dříve nebo později přijít "chvíle pravdy" a od počátku bylo jasné, že jednání budou těžká. "Naše pozice je, že smlouva musí být výhodná pro obě strany," poznamenal. Ačkoliv prý jeho země doufá v dosažení domluvy, začíná se připravovat na "tvrdý brexit".

Německý státní tajemník pro evropské otázky Michael Roth upozornil, že ačkoliv EU stojí o spravedlivou dohodu s Británií, nesmí taková budoucí dohoda ohrožovat unijní jednotný trh. Je prý ale optimista a doufá v dohodu. Britská premiérka by podle něj měla být konstruktivní a dokázat dostát své odpovědnosti.

Jedna z věcí, o které by ve středu večer mohli prezidenti a premiéři rozhodnout, je svolání mimořádného listopadového summitu unie právě k tématu britského odchodu. Schůzka měla původně sloužit k finálním potvrzení smlouvy o britském odchodu a související politické deklarace o budoucích vzájemných vztazích. Nyní by se na ní podle Chmelaře ale mohli šéfové států a vlád začít například bavit o přípravách na situaci, kdy Británie unii opustí bez dojednané smlouvy.

Timmermans dnes před novináři zdůraznil, že Británie i po odchodu z EU zůstává evropskou zemí. "Máme tolik věcí společných, společně čelíme řadě výzev," řekl a připomněl například bezpečnostní problematiku.