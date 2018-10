Vzdorovité Polsko? Eurokomisař je velmi znepokojen, rebeluje i Maďarsko

Timmermans při příchodu na dnešní jednání v Lucemburku poznamenal, že ho postoj polské vlády znepokojuje, protože podle něj není tou správnou cestou kupředu. Evropská komise se v září kvůli změnám kolem polského nejvyššího soudu obrátila na Soudní dvůr EU. Žádá také o předběžné opatření, kterým by soud zakázal Varšavě situaci u soudu měnit do vynesení konečného rozsudku.

Před týdnem ale polský prezident Andrzej Duda jmenoval 27 nových členů nejvyššího soudu. Učinil tak přes mínění polského nejvyššího správního soudu, podle něhož by jmenování nových soudců mělo být pozdrženo, dokud se k problému nevyjádří právě unijní soud.

"Rád budu své kolegy informovat a rozptýlím případné nejasnosti, ale zcela jistě to bude jeden z méně důležitých bodů dnešní schůzky," řekl před jednáním polský státní tajemník pro evropské otázky Konrad Szimański.

Podle českého státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře by dnes měly členské země reagovat na to, co dosud polská strana předložila. V rámci procedury podle sedmého článku smlouvy, která může skončit až odebráním hlasovacích práv zemi, už státy absolvovaly dvě slyšení, kde Poláci vysvětlovali svůj pohled na věc.

Země už k podobné debatě o Maďarsku vyzval europarlament a dnes se začne touto věcí také poprvé zabývat rada. "Už to nebude na politické úrovni, ale na substantivní úrovni mezi členskými státy. Ale není úplně jasné, jakým směrem to bude postupovat," připustil Chmelař. Česko podle něj dlouhodobě tvrdí, že je nutné, aby se celková situace ohledně právního státu v členské zemi řešila dialogem. "Nejsme v této věci pro silná řešení," dodal.