Vyhození migrantů do italského lesa? Výmluva Francie rozlítila Salviniho ještě víc

O případu převezených migrantů informovala italská média v pondělí. Italská policie z horského střediska Claviere u hranic s Francií v pátek zaznamenala, jak z dodávky francouzských četníků vystupuje v zalesněné oblasti na italské straně dvojice mužů, patrně migrantů z Afriky. Dodávka pak přejela zpět do Francie. Italští policisté celou událost natočili a věc poté začala vyšetřovat turínská prokuratura.

Italská vláda žádala francouzskou stranu o vysvětlení, a do věci se dokonce vložil sám ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini.

Prefektka dotčeného francouzského regionu Cecile Bigotová-Dekeyzerová přiznala, že francouzští četníci skutečně dva migranty za hranicemi z auta vyložili. Podle ní se ale jednalo o "chybu", jejíž důvod ještě bude potřeba objasnit. Podle ní četníci oblast dobře neznali.

"Když vysadíte migranty v italském lese, nemůžete to přece nazvat chybou nebo incidentem. To, co se odehrálo v Claviere, je bezprecedentní urážka Itálie," napsal dnes na facebooku Salvini.

"Ptám se, zda mezinárodní organizace OSN počínaje a EU konče nepovažují za nepřijatelné, že někdo nechá lidi na opuštěném místě, aby si sami poradili. Je to mezinárodní ostuda a pan Macron nemůže dělat, jako by se nic nestalo. Žádnou omluvu nepřijmeme," dodal.

Nová italská vládní koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy nastavila vlivem Salviniho od počátku mandátu tvrdou linii migrační politiky. Italové například zavřeli přístavy lodím neziskových organizací, Salvini prosadil přísný dekret o migraci a naposledy jeho ministerstvo zarazilo imigrační program kalábrijského města Riace, které bylo dáváno za vzor integrace.