Vrací se Francie do dob před revolucí? Macron je arogantní a řeší jeden skandál za druhým

Nejedná se však pouze o kritiku reforem zákoníku práce, u kterých Macron narazil na odpor jak ze strany veřejnosti, tak i odborů, nýbrž i o nesplněná očekávání a hlavně některé přešlapy v poslední době. Jedním z nich byla například návštěva Francouzských Antil, při jejíž příležitosti se francouzský prezident neváhal vyfotit s čerstvě propuštěným lupičem. Čím jiným by ostatně mohl víc naštvat poctivého pracovitého člověka, který je dlouhodobě nezaměstnaný, než když prokáže vstřícné gesto k někomu, kdo se žil na úkor druhých? Opozici současné francouzské vlády mají nyní další eso v rukávu.

Pokud Macron nezmění dosavadní směřování své politiky, může skutečně skončit stejně neúspěšně, jako jeho předchůdci v Elysejském paláci, kterým se nepodařilo vládnout dvě volební období za sebou. Francois Hollande byl dokonce tak moc neoblíbený, že se rozhodl raději znovu nekandidovat, aby naštvané francouzské voliče ještě víc nepopudil.

Devět zásadních chyb, kterých se Macron za dobu svého úřadování dopustil:

1. Mlčení ke kauze Benalla

"Mluviti stříbro, mlčeti zlato!" Tímto příslovím není vždy radno se řídit, zvlášť když zastáváte důležitou ústavní funkci. Reagovat na skandál, kdy zástupce šéfa prezidentovy ochranky Alexandre Benalla mlátí mladého demonstranta během prvomájových protestů, až po šesti dnech je něco, jako červený hadr na býka. Navíc když už udělal Macron tu chybu, že si umyl ruce nad kauzou, která poškozuje dobré jméno Elysejského paláce, měl projevit větší smysl pro zodpovědnost, a ne okamžitě zkritizovat novináře pro neobjektivní informování o celém případu a snahy stát se pomyslnou soudní mocí, pro kterou neexistuje presumpce neviny.

2. Nedostatek empatie

Minulý týden navštívil Macron bývalé sídlo a kancelář generále Charlese de Gaulla, zakladatele Francouzské páté republiky, načež byl konfrontován protestujícími seniory, kterým snížil důchody. Namísto snah o dialog a větší projev empatie jim Macron vzkázal, že by si dnešní Francouzi neměli příliš stěžovat. Odvolával se na vyjádření generálovy vnučky, která řekla, že za De Gaulla se mohli občané svobodně vyjadřovat, ale běda, aby začali skuhrat.

3. Práce na druhé straně ulice

Během návštěvy Elysejského paláce v září požádal nezaměstnaný vyučený zahradník Macrona o radu s hledáním práce. Prezident se neostýchal mu okamžitě dát dobrou radu ve stylu: "Pokud jste připraven pracovat v hotelu, kavárně, restauraci, či na stavbě, nevím o žádném místě, kde by zrovna nehledali novou pracovní sílu. Jestli chcete, na druhé straně ulice se jistě něco najde," odpověděl Macron člověku, jehož kvalifikace patrně ani neodpovídala nabídkám, které byly zmíněny.

4. Vzpurní Galové

Krátce po rezignaci oblíbeného francouzského ministra životního prostředí Nicolase Hulota se Macron stal opět středem zájmu médií. "Tento luteránský národ, který tyto změny zažil v uplynulých letech, není jako vzpurní Galové, kteří se změnám brání," pronesl Macron během své srpnové návštěvy Dánska v přítomnosti samotné dánské královny Markéty II. Přestože se Macron patrně snažil projevit jistý smysl pro humor, francouzská veřejnost a opozice to vyhodnotili jako urážku vlastních spoluobčanů.

5. Sociální politika jako voda na mlýn opozici

Další podstatnou chybou, jíž by se zkušený státník neměl dopouštět, je veřejné kritizování svého týmu, zvlášť když to u veřejnosti může vyvolat podezření ze snah o bagatelizaci chyb své politiky. Příkladem je veřejně dostupné video na sociálních sítích, v němž si Macron stěžuje na své tiskové mluvčí, kteří měli voliče špatně informovat o stavu sociální politiky.

"Nalijme si konečně čistého vína! Lidé byli, jsou a i nadále budou chudí. Lidé se rodí chudí a chudí zůstávají!," dodal Macron.

Nelichotivé vyjádření francouzského prezidenta k sociální politice se okamžitě stalo vodou na mlýn opozici, která okamžitě začala hájit význam sociální politiky a podpory rodin s nízkými příjmy.

6. Flákači

Během své návštěvy Řecka v září 2017 učinil Macron jasné prohlášení, že nepodlehne tlaku veřejnosti a odborů, a že přijetí klíčových změn v oblasti zákoníku práce se nezpomalí. "Jsem pevně odhodlán udělat vše, co je třeba. A rozhodně se nemíním nechat vydírat zloději, cyniky a extremisty. Někteří lidé by se namísto poflakování a pokřikování měli spíš snažit zamyslet sami nad sebou, zda jsou skutečně tak neschopní si najít práci," prohlásil Macron na půdě Francouzské školy v Athénách. Opozice to okamžitě vyhodnotila jako jasný útok na každého, kdo nesouhlasí se současnou politikou francouzské vlády.

7. Lidé, kteří nejsou nic

Během projevu v červenci 2017 při příležitosti otevírání Stanice F prohlásil Macron, že se jedná o největší startovací subjekt svého druhu na celém světě, a že se může setkat s velkým úspěchem. Při této příležitosti neváhal říci, že se vlakové nádraží je místem, kde se setkávají lidé, kteří něco dokázali, a lidé, kteří nejsou nic. Na druhou stranu co jiného by lidé mohli čekat od bankéře, pro které se patrně dělíme na dvě skupiny, a to patrně na ty, kteří se prosadili, a ty, kteří selhali? Je však někdo takový hoden prezidentského úřadu?

8. Podceňování síly severu

Už během prezidentské kampaně v lednu 2017 se Macron dopustil zásadních chyb, a to zejména při návštěvě hornického města, v severní Francii. "V této oblasti je těžké zařídit kvalitní lékařskou péči, a to proto, že většina místních kouří a je závislá na alkoholu. Průměrná délka života se pohybuje pod celostátním průměrem už několik let," řekl Macron.

Za zmínku také stojí další přešlap, jehož se Macron dopustil ve 2. kole prezidentských voleb, když oslavil svůj prvotní triumf v drahé restauraci, jíž by si valná část Francouzů nemohla dovolit navštívit, a hlavně špatně koordinovanou komunikaci s nespokojenými dělníky přicházejícími o místo kvůli pracovním silám z Polska. Zatímco Macron komunikoval pouze s manažery, jeho soupeřka Le Penová okamžitě zamířila mezi řadové zaměstnance.

9. "Negramoti" z Gadu

Už v roce 2014, kdy byl Macron ministrem financí v Hollandově vládě se vyjadřoval nelichotivě o 900 propuštěných pracovníků potravinářské firmě Gad. Ve svém prohlášení je nazval "negramoty". To se mu brzy stalo osudným v prezidentských volbách 2017, kdy se za svá slova omluvil.