Celní hranice přes Irské moře? Vláda Mayové sepsula záložní plán

Záložní plán by platil v případě, že se Londýn s EU nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. Jeho podoba je ale zatím nejasná.

"Mayová řekla, že ona ani žádný jiný britský premiér by nemohli podepsat dohodu, která by vedla k tomu, že Irským mořem povede celní hranice," uvedl podle deníku The Guardian mluvčí premiérky. Dodal, že kabinet Mayovou podpořil v názoru, že celistvost Spojeného království musí být zachována.

Nedořešený spor kolem celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem je nyní hlavní překážkou dokončení dohody o podmínkách odchodu Británie z EU. Už loni byla navržena "pojistka", která by v praxi znamenala, že by Severní Irsko ve všech klíčových aspektech zůstalo v evropské celní unii a celní hranice by se tak posunula do moře mezi Irskem a britskými ostrovy.

Vláda premiérky Mayové ale odmítá, aby pro britské Severní Irsko platil jiný celní režim než pro ostatní britská území. Argumentuje, že by tím došlo k rozdělení uvnitř Spojeného království, což je ústavně nepřijatelné.