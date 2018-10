Prokleté město ve Francii: V březnu zabíjel terorista, teď přišla smrtící povodeň

Strašně se stydím, ohrožuje republiku. Vondráček se vydal na cestu do Ruska, pořádně to schytal

V regionu v podhůří Pyrenejí napršelo během pěti hodin v noci na pondělí 150 až 300 milimetrů vody, což odpovídá obvyklému srážkovému úhrnu za přibližně tři měsíce, napsal web deníku Le Monde. V neděli však francouzská meteorologická služba vydala pouze druhý stupeň varování. Třetí a nejvyšší červená výstraha začala platit až v pondělí ráno, když už se řeky a potoky vylévaly z břehů.

"Podle výpovědí některých obyvatel byla červená výstraha vyhlášena příliš pozdě," řekl v televizi LCI mluvčí francouzského ministerstva vnitra Frédéric de Lanouvelle. Podle premiéra Édouarda Philippea, který zasažený region kolem města Carcassonne navštívil v pondělí odpoledne, ale pohromu nebylo možno předpovědět.

"Tohle jsme s oranžovou výstrahou nečekali. Oranžová výstraha, to nic neznamená!" řekl obyvatel vesnice Villegailhenc, kde si povodně vyžádaly dva lidské životy. "Přišel jsem o všechno, počítač, televizi, doklady. Už tady nemůžeme bydlet. Strašný masakr. Ve všech domech v ulici je to takhle," dodal muž.

Mluvčí de Lanouvelle vyjádřil s ohledem na meteorologické výstrahy podobný názor. "Oranžová výstraha je používána velmi často a když pak přijde opravdový problém, lidé to neberou v potaz," řekl. Za "nedůstojnou" naopak debatu o varování meteorologů označil Eric Menassi, starosta města Trèbes, kde záplavy zabily šest lidí.

Média při tom připomínají, že Trèbes se v březnu stalo dějištěm teroristického útoku, když zde islámský radikál v supermarketu několik hodin držel rukojmí. Předtím, než byl zastřelen, zabil tři osoby a několik dalších zranil. "Jsme prokletí, tohle není možné," řekla agentuře AFP místní obyvatelka Nicole. Obzvláště chmurný je příběh Martine Mazieresové. Islamista Radouane Lakdim v březnu zabil jejího manžela a povodně nyní vzaly život jejím rodičům, kteří v Trèbes bydleli nedaleko řeky Aude.

Pondělní povodně zastihly obyvatele departementu Aude nepřipravené. "Máme co dělat s klimatickými změnami, které vedou k extrémním situacím. Jistě se musíme zlepšit, podniknout další opatření, ale to, co jsme zažili v Trèbes je naprostá tragédie, které žádné zařízení na úrovni řeky nemohlo zabránit, tak strašlivá byla zuřivost proudu," řekl starosta Menassi.

Deník Le Monde vysvětlil, že Carcassonne a okolí v noci na pondělí zasáhla takzvaná středomořská událost, tedy jev, který vzniká v důsledku teplého a vlhkého vzduchu přicházejícího od moře. Výsledné prudké a soustředěné bouřky se na jihu Francie objevují v období od září do listopadu a podle Le Monde odborníci nepochybují o tom, že neudeřily naposled. V důsledku globálních klimatických změn by se údajně mohly objevovat častěji, zejména by však měly být ještě silnější než dosud.