Slovensko radikálně mění politiku: Strany se budou muset přejmenovat a doplnit členy

Evakuace z vesmíru: Co se stane, když astronaut na ISS dostane zánět slepého střeva?

Ukrajinský režisér Sencov prý skončil na JIP, Rusko to odmítá

Po podpisu zákona prezidentem budou muset svůj název upravit i dvě parlamentní opoziční strany. Pravicově populistická strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) má v názvu příjmení svého předsedy Mariana Kotleby, malé hnutí Kollár-Jsme rodina zase příjmení svého šéfa Borise Kollára.

Podle schválené předlohy by se i na vrcholné představitele LSNS vztahoval zákaz působení v jiné straně pro případ, že slovenský nejvyšší soud vyhoví loňskému návrhu generální prokuratury na rozpuštění LSNS. Prokuratura označila LSNS za extremistickou stranu s fašistickými tendencemi, která svým programem a činností porušuje slovenskou ústavu, zákony i mezinárodní smlouvy.

Bez zmiňovaného zákazu působení v nové straně by vedoucí představitelé LSNS v případě jejího rozpuštění mohli podle stávajících pravidel přestoupit do čela jiného politického subjektu. Slovenská média dříve informovala, že dva Kotlebovi spolustraníci se stali jedinými členy statutárního orgánu politické strany s podobným názvem jako LSNS.

Schválené změny počítají také se stanovením nejnižšího počtu členů politických stran, které se chtějí zúčastnit voleb. Podle materiálu podmínkou účasti stran například ve volbách do Národní rady bude, aby měly buď alespoň dvojnásobek počtu členů než je počet jejich kandidátů do 150členné sněmovny nebo v nejvyšším stranickém orgánu, tedy sněmu, měly minimálně 45 členů. Tuto podmínku by podle dostupných informací v současnosti nesplňovaly některé opoziční strany, včetně protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jehož představitelé už dříve uvedli, že zmiňovaná novela zákona je namířena právě proti opozici.