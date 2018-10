Komise nabídla Británii prodloužení přechodného období

"Komise se pokusila vyjít Británii co možná nejvíc vstříc, například tím, že navrhla prodloužení přechodného období," stojí podle FAZ v dokumentu německé vlády, který informuje o víkendových rozhovorech hlavního vyjednavače EU Michela Barniera a britského ministra pro brexit Dominika Raaba.

Přechodné období by mělo podle dosavadních ujednání trvat od odchodu Británie z Evropské unie 29. března příštího roku do konce roku 2020. Firmám i občanům by mělo dát právní jistotu a čas připravit se na nadcházející změny. Za přechodného období by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Podle listu FAZ se Evropská komise kvůli zablokovaným jednáním o některých klíčových problémech brexitu rozhodla Britům vyjít vstříc. Delší přechodné období, které navrhla, by oběma stranám poskytlo delší čas například na řešení problému budoucího režimu na hranici mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která zůstává členem EU.