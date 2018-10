Brexit se dál zamotává. Jak to bude s přechodným obdobím?

Období "implementace" má poskytnout Británii čas na to, aby se adaptovala na změny způsobené odchodem z EU. V této etapě by také Brusel a Londýn dojednávaly detaily budoucích vztahů, pakliže se v nadcházejících týdnech a měsících podaří vypracovat a schválit dohodu o rozluce a politické prohlášení nastiňující podobu vztahů do budoucna.

Už minulý týden přišel britský deník The Guardian se zprávou, že Britové a EU jednají o klauzuli "rozvodové" smlouvy, která by delší přechodné období umožňovala. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung hlavní vyjednavač EU Michel Barnier tuto možnost o víkendu navrhl britskému ministrovi pro brexit Dominicu Raabovi. Britský Financial Times dnes s odvoláním na unijní diplomaty napsal, že Barnier je ochoten jednat o prodloužení přechodného období o rok.

Odklad skutečného odchodu Británie z EU by podle médií mohl uklidnit severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), která odmítá současnou podobu "pojistky" pro režim na irské hranici. Záložní varianta, jejímž cílem je zabránit zavedení kontrol, by vstupovala do hry právě po přechodném období, pakliže by se během něj Londýn a Brusel nedohodly na jiném řešení.

Krok by ale vzbudil nevoli u zastánců tvrdšího brexitu, kteří už nyní představují pro premiérku Mayovou výrazný problém uvnitř vlastní strany. Kuenssbergová z BBC ale dnes připomněla, že vláda původně plánovala konec přechodného období až na březen 2021. Někteří vládní činitelé podle ní navíc v zákulisí požadovali ještě zazší termín pro případ, že by to bylo nutné.

Za přechodného období by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy, zároveň by ale neměli vliv ani na dění v Bruselu.