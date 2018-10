Babiš míří na summit EU: Prodloužení přechodného období pro Brity je dobrý nápad

Evropská komise podle úterní zprávy německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung nabízí Británii ve vyjednávání ústupek ve formě prodloužení přechodného období, po které země zůstane na unijním jednotném trhu a v celní unii, o jeden rok do prosince 2021.

Výměnou za to údajně Brusel požaduje od premiérky Mayové, aby přijala pojistku pro řešení situace na irské hranici. Londýn zatím stále trvá na zachování jednotného celního režimu mezi Británií a Severním Irskem, zatímco Brusel slibuje Dublinu jednotný systém v rámci Irska a britského Severního Irska.

"To je pravděpodobně dobrý nápad, protože změnit za jeden rok tolik smluv a různých kontraktů je velice složité," komentoval Babiš informaci o unijním ústupku.

Firmám i občanům by přechodné období mělo dát právní jistotu a čas připravit se na nadcházející změny. Během této doby by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Podle dnešní informace politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové však britská vláda po prodloužení přechodného období nevolá.

Babiš dodal, že stále zůstává optimistou ve věci uzavření dohody o britském odchodu, která by podle něho mohla být hotova do konce listopadu, tedy měsíce, na který předseda Evropské rady Donald Tusk zvažuje svolání mimořádného brexitového summitu.

"Já si stále myslím, že bychom měli usilovat o dohodu a věřím tomu, že k té dohodě může dojít," řekl novinářům český premiér.