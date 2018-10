Gangy migrantů a islámské zákony u českých hranic. Reportér se zhrozil

Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Arabské a kurdské zločinecké klany systematicky rekrutují uprchlíky a vytvářejí paralelní společnosti v Německu. Původně se tyto gangy zaměřovaly jen na Berlín, teď ale expandují do celé země. Uvádí to deník The Wall Street Journal.