Kiska na české ambasádě: Neznám dvě země, které by si byly tak blízké, jak jsou naše

"Řekněme si nespornou pravdu - byl to zázrak, že se to podařilo. Že se do jednoho státu spojila dvě rozdílná společenstva, dva národy s tak odlišnou staletou historií a mentalitou, dva celky, které byly hospodářsky, nábožensky, administrativně i kulturně rozdílné," uvedl Kiska.

Podle hlavy slovenského státu bez vzniku Československa by každá z obou republik nyní nepochybně vypadala jinak.

"Jako prezident vždy říkám, že ve světě neznám dvě země, které by si byly tak blízké, jak jsou naše dvě," řekl Kiska na recepci, kterou české velvyslanectví v Bratislavě uspořádalo v historické budově slovenského parlamentu, kde v roce 1992 poslanci tehdejší Slovenské národní rady schválili deklaraci o svrchovanosti Slovenska a také novou slovenskou ústavu.

Společný stát Čechů a Slováků zanikl na konci roku 1992, ale podle Kisky oba nové státy fungují v rámci Evropské unie společně. "Nemáme hranice, naši lidé si svobodně mohou zvolit prostor, kde chtějí žít a pracovat. O mnoha krocích rozhodujeme společně, ale tentokráte v Bruselu, a zároveň sami doma v Česku i na Slovensku rozhodujeme o tváři a charakteru Evropské unie," řekl Kiska.

Šéf českého Senátu Štěch v projevu označil den vzniku Československa za jedno z nejvýznamnějších výročí v historii obou republik bývalé československé federace. Při rozpadu společného státu Češi a Slováci podle něj ukázali, že jednu v zemi lze rozdělit na dva státy v klidu a míru a zachovat přitom přátelské vztahy.