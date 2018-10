Pokrok v jednání o brexitu? Mayová lídrům 27 zemí EU obsahově nenabídla nic nového

Okolo 20:30 SELČ pak - už bez přítomnosti Mayové - začala dnešní večeře šéfů států a vlád ostatních 27 zemí unie. Původně měli schválit "rozvodovou dohodu" upravující okolnosti britského odchodu z unie 29. března 2019. Nedělní pat brexitových rozhovorů ale zbrzdil vyjednávání, když britská strana odmítla potvrdit předjednanou podobu řešení režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Jednou z možností, jak věc odblokovat, by mohl být návrh unijní strany prodloužit zamýšlené přechodné období o rok. Místo do konce roku 2020 by tak Británie de facto zůstala na unijním jednotném trhu a v celní unii do konce roku 2021.

Podle Tajaniho se dnes v jeho přítomnosti o takové věci zmínily "obě stany jako o možnosti, která je na stole a kterou je třeba se zabývat". Podobné řešení by dalo stranám víc času na finální vyřešení kritického bodu, tedy zachování nynějšího volného režimu na irsko-severoirské hranici.

Než se toto řešení domluví, chce EU právně závaznou a časově neomezenou "pojistku", která by věc řešila udržením Severního Irska v evropské celní unii. To je věc pro Londýn nepřijatelná a v neděli podle diplomatů jednání skončila na britském požadavku, aby taková pojistka byla časově omezená.

Podle šéfa europarlamentu je nyní atmosféra v Bruselu konstruktivnější než byla před měsícem na neformálním summitu EU v Salcburku a obě strany mají zájem se dohodnout. "Neměl jsem pocit, že by paní Mayová navrhovala diskuse přerušit. Tón je důležitý, ale obsah je důležitý také," poznamenal Tajani.