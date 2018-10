Další krveprolití bylo velmi blízko: Němci v roce 2016 zmařili přípravy teroristického útoku

"O plánech na útok jsme se dozvěděli ve velmi rané fázi," řekl Frank. K zabránění útoků podle něj přispěla nejen práce německých vyšetřovatelů a tajných služeb, ale také postupný rozpad Islámského státu.

Německým úřadům se v roce 2016 podařilo zachytit internetovou komunikaci teroristů ze syrské Rakky, která byla baštou IS. Ze získaných informací vyplývalo, že islamisté chtějí do Německa vyslat tři teroristické skupiny, které by provedly velký útok. Jako cíl byl zvažován například hudební festival.

Do příprav byl zapleten německý džihádistický manželský pár Marcia M. a Oguz Z., který v roce 2017 v Rakce zadrželi Kurdové. Dvojice je nyní v kurdském vězení na severu Sýrie, kde čeká na vydání do Německa. Marcia, která pochází z dolnosaského Salzgitteru, hledala na příkaz IS ženy ze severu Německa, které by byly ochotné se za atentátníky provdat, a tím jim usnadnit příjezd do Německa. Marcia nevědomky kontaktovala i ženu, která pracovala pro tajné služby.

Stopy příprav vedou podle vyšetřovatelů zřejmě ke švýcarskému džihádistovi Thomasi C., který v bojích v Sýrii později zahynul. Thomas je považován za nejvýše postaveného teroristu IS z německojazyčných zemí, který je úřadům znám. Pracoval v oddělení externích operací IS a podle Süddeutsche Zeitung se podílel i na přípravě útoků v Paříži, při kterých teroristé v listopadu 2015 zabili 130 lidí.