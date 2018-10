Začal summit EU o migraci: Debata bouřlivá, pozornost se obrací k Africe

V situaci, kdy příliv migrantů výrazně poklesl a pro případ krize je připravena výpomoc tisícovek policistů z členských zemí, by podle Babiše bylo účelné část financí plánovaných pro agenturu Frontex využít jinak. Diplomaty předpřipravené závěry summitu uvádějí, že návrh komise by měli příslušní ministři probrat jako prioritní věc s ohledem na "co nejefektivnější využití zdrojů".

"Deset miliard eur je strašně moc peněz na sedm let, možná část těch peněz můžeme použít na nějaké dohody s Marokem nebo s Libyí," řekl Babiš novinářům před začátkem jednání, kde chce podpořit myšlenku užší spolupráce s africkými zeměmi.

Podle Kurze je správné, že se EU rozhodla soustředit na ochranu vnější hranice a spolupráci se třetími zeměmi. Například Egypt, s nímž nyní unie zintenzivňuje svou kooperaci, dokázal zcela zastavit odjezdy lodí s migranty. Podle rakouského kancléře se s italskou pomocí zlepšuje a aktivizuje práce libyjské pobřežní stráže a začaly rozhovory s Marokem a dalšími zeměmi severní Afriky což by vše mělo vést k výraznému snížení migračních proudů do Evropy.

"Pokračujeme ve spolupráci především s OSN a Africkou unií. Budeme dál potřebovat finanční zdroje členských zemí, abychom mohli investovat do projektů, které umožní řešit migrační trasy ve východním, centrálním i západním Středomoří," řekla při příchodu šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

Premiéři a prezidenti 28 zemí se podle Mogheriniové soustředí také na spolupráci s Afrikou, která se dostává na novou úroveň. "Je to rovné politické partnerství. Jde o kvalitativní změnu, kterou s Afrikou jako naším nejbližším sousedem potřebujeme. A je to strategická investice do příštích let," poznamenala Mogheriniová.

Návrh závěrů dnešního jednání potřebu úzkého partnerství s Afrikou zdůrazňuje. Připomíná také nutnost další práce na rozbíjení sítí pašeráků lidí a převaděčů, kteří na snaze migrantů dostat se do Evropy vydělávají.

Summit také vyzve příslušné ministry, aby jako prioritu probrali návrh zpřísňující směrnici o navracení těch, kdo na azyl v unii nemají nárok. Závěry také budou konstatovat, že je právě takové návraty třeba výrazným způsobem zefektivnit.

Rakouský kancléř Kurz bude své kolegy informovat o vývoji měsíce se vlekoucích diskusí okolo návrhu reformy unijního azylového systému. Při příchodu poznamenal, že v této věci mají státy bloku dál hluboce rozdílné názory. Už v červnu se šéfové států a vlád shodli, že věc by měla být řešena shodou.

Po migraci čeká šéfy států a vlád debata o tom, jak zvýšit odolnost Evropy proti hybridním, kybernetickým či chemickým útokům. Připravený návrh závěrů, který má ČTK k dispozici, odsuzuje pokus o kybernetický útok na sídlo Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu. Není však přímo jmenováno Rusko, jehož vojenská rozvědka podle Nizozemců a Britů za věcí stála.