Nová vláda v Bavorsku? CSU začne vyjednávat, prý to bude rychlé

Strana, která desítky let dominuje bavorské politice a staví prakticky bez výjimek jednobarevné vlády, v nedělních volbách dostala 37,2 procenta hlasů, což pro ni představuje nejhorší výsledek za téměř 70 let. V zemském sněmu, který má celkem 205 křesel, tak bude mít 85 mandátů, což jí k většině nestačí. Dohromady se Svobodnými voliči, kteří ve volbách dostali 11,6 procenta hlasů, by ale CSU měla 112 mandátů, a tedy pohodlnou většinu.

Křesťanskosociální unie ve středu vedla předběžné rozhovory o vládě jak se Svobodnými voliči, tak se Zelenými, kteří jsou se 17,5 procenta hlasů druhou nejsilnější stranou v bavorském parlamentu. I když i jednání se Zelenými bylo podle politiků konstruktivní, znovu se ukázalo, že obě strany k sobě mají například v migrační nebo ekologické politice dost daleko.

Se Svobodnými voliči, kteří ve většině ohledů zastávají velmi podobnou politiku jako CSU, by mělo být vytváření vlády výrazně jednodušší. Šéf FW Hubert Aiwanger ve středu poznamenal, že nevidí žádné velké překážky pro vytvoření této koalice.

Podle pozorovatelů by jí mohlo nahrávat i to, že obě strany působí především v Bavorsku, a nemusí se tak na rozdíl od jiných politických uskupení ohlížet na to, co si přeje jejich centrála v Berlíně.

Koaliční vyjednávání by měla být poměrně rychlá. Strany koneckonců ani moc času nemají. Nejpozději 5. listopadu musí totiž podle ustanovení bavorské ústavy poprvé zasednout nový parlament. O týden později se uskuteční volba ministerského předsedy. Tím se v zemi sousedící s Českem podle všeho znovu stane Markus Söder (CSU).