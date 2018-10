Diplomatický rozkol? Merkelová projevu Mayové v Bruselu nerozuměla

Mayová seznámila ve středu v Bruselu prezidenty a premiéry ostatních 27 zemí Evropské unie s britským pohledem na nynější stav rozhovorů o brexitu. Na své vystoupení přitom měla zhruba patnáct minut.

"Britská premiérka působila nervózně a na to, že hovořila k publiku skládajícímu se z lidí, jejichž mateřským jazykem není angličtina, mluvila příliš rychle," napsala agentura Bloomberg s odvoláním na tři své zdroje obeznámené s průběhem jednání. Na konci proslovu Mayové nebyl podle agentury "nikdo o moc moudřejší, pokud jde o to, co Spojené království předkládá".

Na následné večeři Merkelová, podle Bloombergu "osoba, na kterou Mayová potřebovala udělat největší dojem", řekla, že vlastně příliš nerozuměla tomu, co Mayová chtěla říct, a že později požádá hlavního unijního vyjednavače pro brexit Michela Barniera, aby jí to vysvětlil.

Také litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová, která je v Bruselu známa svými twitterovými komentáři dění na unijních summitech, po večeři na adresu Britů poznamenala: "Nevíme, co chtějí. Oni sami nevědí, co chtějí. To je ten problém."