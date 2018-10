O šperky Marie Antoinetty se svede bitva. Francie zvažuje nečekaný krok, ne každému se líbí

Počasí do roku 2100? Mrazivá historie se může opakovat

"Přivezte toto historické dědictví zpět do Francie," napsal Macronův poradce Stéphane Bern na twitteru. Jeho výzvu řada lidí podpořila. Našli se však i kritici, podle nichž by stát neměl investovat vysoké částky do šperků panovnice, která v roce 1793 skončila pod gilotinou.

Šperky, které původně patřily Marii Antoinettě, manželce krále Ludvíka XVI. a dceři české královny Marie Terezie, se budou v dražbě aukční síně Sotheby's v Ženevě prodávat 14. listopadu. Nejcennější je zřejmě perlový přívěšek posázený diamanty, který by se podle odhadů mohl vydražit za 995.000 až 1,990.000 švýcarských franků (22,5 milionu až 45 milionů korun).

Klenoty, mezi nimiž jsou například i perlové náhrdelníky, brože nebo diamantové náušnice, měly vesměs pohnuté osudy. Některé z nich Marie Antoinetta v roce 1791 poslala přes Brusel do Vídně v naději, že se brzy setká se svou rakouskou rodinou. Ona i její manžel ale byli o dva roky později popraveni.

Šperky získala jejich jediná přeživší dcera Marie Terezie, která se provdala za Ludvíka Antonína Bourbonského. V majetku bourbonsko-parmské dynastie pak zůstaly dalších dvě stě let.