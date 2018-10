V Bavorsku začalo jednání o koalici, zádrhelem mohou být školky

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

"Máme zcela jasnou základní rovinu, která zní, že je třeba zachovat stabilitu," řekl Söder. Dodal, že FW i CSU se podobně staví ke snižování dluhů a k vyrovnanému rozpočtu.

Podle informací DPA se koaliční rozhovory budou týkat i nákladného volebního slibu FW zavést školky zdarma. Bavorská vláda dosud školkovné zrušit nehodlala, od září ale zvýšila příspěvky na dítě, které dostávají všichni rodiče.

CSU, která desítky let dominuje bavorské politice a stavěla takřka bez výjimek jednobarevné vlády, v nedělních volbách dostala 37,2 procenta hlasů, což pro ni představuje nejhorší výsledek za téměř 70 let. V zemském sněmu, který má celkem 205 křesel, bude mít 85 mandátů. Dohromady se Svobodnými voliči, kteří ve volbách dostali 11,6 procenta hlasů, by ale koalice měla 112 mandátů, tedy pohodlnou většinu.