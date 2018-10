Assange trpěl na ambasádě? Žaluje Ekvádor za pošlapání práv a svobod

— Autor: ČTK

Australský zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange zažaluje ekvádorskou vládu kvůli životním podmínkám na velvyslanectví jihoamerické země v Londýně, kde se už více než šest let skrývá, aby se vyhnul vydání do USA. Oznámil to dnes ve svém komuniké server WikiLeaks.