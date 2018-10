Mayová je ochotna ustoupit v otázce irské hranice. Patrně za to draze zaplatí

Ústupek ze strany Mayové podle agentury Bloomberg otvírá možnost, že Británie bude po neomezenou dobu vázána pravidly celní unie EU. To je něco, co chce EU a mnoho firem, ale hrozí vyvoláním krize v britské vládě a dokonce by to mohlo vést k pádu premiérky, domnívá se Bloomberg.

Problematika irské hranice hrála v posledních měsících stále dominantnější roli v jednáních o brexitu mezi Londýnem a Bruselem. Mayová ve čtvrtek řekla, že slepou uličku by možná šlo překonat prodloužením přechodného období po britskému vystoupení z bloku.

Mayová a další politici její Konzervativní strany dosud trvali na tom, že právní pojistka zajišťující průchodnost hranice mezi Irskem, které zůstane v EU, a Severním Irskem, které ji spolu s celou Británií opustí, byla časově přísně omezená. Británie se tak měla brzy zbavit unijních celních pravidel, aby si mohla svobodně uzavírat vlastní obchodní dohody se zeměmi celého světa. EU ale její postoj odmítala a brexitová jednání se od března ustrnula na mrtvém bodě.

Nyní Mayová a její tým brexitových poradců podle Bloombergu přijímají postoj EU, že garance otevřených hranic na irském ostrově byla časově neomezená a má představovat trvalé řešení. Návrh přitom počítá s tím, že celá Británie by byla nadále vázána celními pravidly EU. Nově by však bylo třeba provádět některé kontroly zboží, které se pohybuje mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.