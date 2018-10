Salvini se chová jako neofašista, řekla exministryně. Záhy přišel protiúder

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

"Nepřijatelný cynismus pozoruji hlavně u Salviniho. U mnohých členů Ligy se taková agresivita a neofašistický postoj neprojevují," řekla Fornerová v rozhlasové stanici Capital. "Jen to řekněme jasně - nevím, jaké jiné označení použít... Vždy jsem byla přesvědčena, že Salvini k dobru země nijak nepřispěje - kvůli jeho metodám, jeho hrubosti, agresivitě, kvůli tomu, že někdy podněcuje k násilí. To je u vicepremiéra nepřijatelné," dodala.

Fornerová byla ministryní práce v kabinetu Maria Montiho v letech 2011 až 2013. Krátce po uvedení do funkce musela oznámit balíček úsporných opatření a média často opakují, že se přitom rozplakala.

Novináři a opozice ji v dobách krize na druhou stranu vyčítali, že se k problémům obyčejných lidí staví jako snob. Proslula například konstatováním, že "práce není něco, na co má člověk právo, ale něco, co si musí dobýt, za co musí bojovat a pokládat oběti". Italská ústava přitom právo na práci zakotvuje.

Úspornou politiku sledu levicových vlád po březnových volbách zcela převrátila populistická koalice Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd. Zrušení penzijní reformy je jen jednou z položek, které se odrazily na prudkém růstu vládních výdajů. Návrh italského rozpočtu na příští rok podle Evropské komise (EK) obzvlášť závažným způsobem porušuje unijní rozpočtová pravidla.

Vedle finanční nekázně znepokojuje unijní partnery, opozici a média na nové italské vládě zejména tvrdá protiimigrační politika, kterou prosadil právě Salvini. Italové například zavřeli přístavy lodím neziskových organizací, Salvini prosadil přísný dekret o migraci a naposledy jeho ministerstvo odmítlo imigrační program kalábrijského města Riace, které bylo dáváno za vzor integrace.

Ministr vnitra navrhoval dokonce i sčítání italských Romů a vedení jejich evidence. To mimo jiné kritizovala doživotní senátorka Liliana Segreová, která přežila holokaust. Připomněla v této souvislosti, že před 80 lety byly ve fašistické Itálii zavedeny rasové zákony.