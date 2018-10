Na posmrtné album rockera Hallydaye se ve Francii čekaly fronty

"V tuto chvíli už je album platinovou deskou," pochlubil se ráno ve vysílání rozhlasu RTL šéf hudebního vydavatelství Warner Thierry Chassagne. Agentura AFP vysvětluje, že na zmíněnou metu, která odpovídá 100.000 prodaným nosičům, by album dosáhlo už jen díky objednávkám učiněným před vydáním. Celkem jde do prodeje 800.000 kopií už 51. nahrávky "francouzského Elvise Presleyho".

Agentura AFP oznámila, že během prvního dne se prodalo 300.000 CD a vinylových desek s nejočekávanějším albem roku. Podle experta citovaného agenturou album "nebude daleko od pokoření prodejního rekordu" v dějinách francouzské populární hudby během prvního dne od uvedení na trh. Pokoření hranice 300.000 prodaných nosičů podle AFP každopádně znamená rekord v diskografii Hallydayově i v nedávné historii francouzského hudebního trhu.

Řada francouzských obchodů s hudbou dnes kvůli příchodu dlouho očekávaného díla otevírala už o půlnoci.

Plus que quelques minutes avant que les fans puissent acheter l’album posthume de #JohnnyHallyday intitulé « mon pays c’est l’amour » @Le_Figaro pic.twitter.com/uVEsV8dZti — Valentine Arama (@AramaValentine) 18. října 2018

Podle AFP se před jedním takovým obchodem v centru Paříže během večera shromáždilo asi 200 lidí. Po otevření nejdříve personál pustil dovnitř jen 20 zákazníků, v desetiminutových intervalech se pak za nimi mohly vydat další skupinky.

Pro mnohé fanoušky francouzské rockové legendy se jednalo o velmi emotivní chvíle, stejně jako loni v prosinci, kdy se v Paříži s umělcem, vlastním jménem Jean-Philippe Smet, přišly rozloučit statisíce lidí. Vdova po muzikantovi Leaticia Hallydayová podle deníku Le Figaro poprvé od smrti manžela umístila příspěvek na sociální síť twitter.

A toi,

À nos amours,

À tes amours,

À la fureur de vivre,

À la liberté de penser,

À ta musique,

Je t’aime pour toujours ❤️ pic.twitter.com/Agl11cDTtI — Laeticia Hallyday (@LHallyday) 18. října 2018

Vyjádřila mu v něm věčnou lásku a také odhalila část videoklipu k jedné z nových písní.

Album Mon pays c'est l'amour je podle francouzských médií směsicí rocku, blues a rockabilly, tedy žánrů, které Hallyday do Francie přinesl jako jeden z prvních. "Od prvního kousku je to silné. Je to silné album, je vidět, že je to deska pro živá vystoupení. Člověk cítí ten vztek, tu mrzutost. Vyvolalo to ve mně chuť znovu objevit Johnnyho," řekl Le Figaro "jeden z privilegovaných lidí", kteří si mohli album vyslechnout před začátkem prodeje.

Hallyday během své dlouhé kariéry nahrál přes 1100 písní a absolvoval 181 turné, přičemž na jeho koncerty pravidelně chodily desetitisíce lidí. Celkem se prodalo přes 110 milionů kopií jeho desek, z nichž bylo 18 platinových. To vše z něj činí jednoho z nejúspěšnějších umělců všech dob.