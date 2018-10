Vyloďovací centra pro uprchlíky? Severoafrické země smetly plán EU

— Autor: ČTK

Libye a sousedící země na severu Afriky nesouhlasí s plánem EU zřídit na jejich území "vyloďovací platformy", kam by byli z moře zachránění migranti převáženi místo toho, aby mířili do Evropy. Rakouskému deníku Die Presse to zopakoval libyjský ministr zahraničí Muhammad Táhá Sijála.