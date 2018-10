Slovensko na kordy s Vietnamem, pohrozilo zmrazením vztahů

Podle německé prokuratury byl Trinh, který usiloval v Německu o azyl, unesen vietnamskými agenty z Berlína a pak propašován přes Slovensko do vlasti, kde byl odsouzen na doživotí. Únos se údajně odehrál loni v létě, kdy do Bratislavy zavítala delegace vedená vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti. Té slovenská strana zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy.

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák se minulý měsíc na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku sešel se svým vietnamským protějškem a pohrozil důsledky v bilaterálních vztazích, pokud Vietnam neprodleně a věrohodně neobjasní všechny pochyby ohledně zneužití slovenského území a vládního letadla. Vietnam podle ministerstva toto naléhání dosud nevyslyšel.

"Odpověď z Vietnamu po setkání ministrů zahraničí obou zemí v New Yorku jsme zatím nedostali. Jak ministr Lajčák uvedl, dokud nedostaneme z Hanoje věrohodné vysvětlení toho, jak se jejich unesený občan dostal do Vietnamu, tak budou naše bilaterální vztahy zmrazené. Slovensko je seriózní stát a vůči vietnamské straně vyvodí razantní diplomatické důsledky v okamžiku, kdy se v plné míře oficiálně potvrdí velmi vážná podezření, kterým vietnamská strana nyní čelí," uvedl mluvčí slovenské diplomacie Boris Gandel.

Případ únosu již zhoršil vztahy mezi Německem a Vietnamem. Hanoj tvrdí, že se podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Před soudem zatím v Německu stanul pouze Vietnamec, který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu v červenci poslal na tři roky a deset měsíců do vězení. Právě přes Prahu podle všeho únosci loni cestovali do Bratislavy, než se odtamtud vydali do Moskvy a posléze do Vietnamu.

Slovensko se od incidentu distancuje. Bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, který vládní letadlo vietnamské delegaci zapůjčil, opakovaně popřel, že by se on osobně nebo slovenské státní orgány loni vědomě podíleli na únosu. Prokuratura nicméně v případu zahájila trestní stíhání po výpovědi dvou slovenských policistů, kteří údajně viděli, jak Vietnamce vlekli do slovenského vládního letadla.