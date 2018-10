Francie vyhodila v Itálii další uprchlíky. Salvini soptí, na alpskou hranici poslal policii

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Salvini posílá do Alp policisty, Francie vyhodila další uprchlíky v Itálii

Počasí do roku 2100? Mrazivá historie se může opakovat

"Xté zneužití francouzských úřadů, které těží i z dobré vůle naší policie, bude mít důsledky," zdůraznil šéf protiimigrační strany Liga.

Salvini zveřejnil na svém facebooku video, zachycující auto francouzského četnictva v italském pohraničním středisku Claviere. Z auta vystupují tři migranti. Prefektura francouzského departementu Hautes-Alpes to označila za "normální postup" dohodnutý mezi francouzskou a italskou policií. Poukázala kromě toho na to, že odpovídá evropskému právu. Salvini to ale rázně popřel.

"Časy se změnily," varoval Salvini. Řím prý nebude trpět, aby "cizinci zadržení na francouzském území byli přiváženi do Itálie, aniž by naše bezpečnostní síly mohly prověřit jejich identitu."

Nová italská vládní koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy nastavila vlivem Salviniho od počátku mandátu tvrdou linii migrační politiky. Italové například zavřeli přístavy lodím neziskových organizací, Salvini prosadil přísný dekret o migraci a naposledy jeho ministerstvo zarazilo imigrační program kalábrijského města Riace, které bylo dáváno za vzor integrace.