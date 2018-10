Volby v Polsku provázejí incidenty: Lidé zatčeni za nadávání, opilá předsedkyně komise

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

"Je zcela zřejmé, že je to test hlavních stran, který se odehraje ve velkých městech a na úrovni regionálních parlamentů," řekl agentuře AFP politolog Stanislaw Mocek z polské akademie věd.

Podle předsedy státní volební komise Wojciecha Hermelińského do poledne odhlasovalo skoro 4,7 milionu voličů (15,62 procenta), což je mírně více než před čtyřmi lety. Celostátní komise se dosud dopočítala asi čtyř stovek incidentů, vesměs ale nešlo o nic vážného. Tři lidé byli zatčeni kvůli nadávání, členka jedné volební komise omylem a z nervozity vhodila razítko do urny a podle televize TVN předsedkyně jedné komise k volbám dorazila s 1,5 promile alkoholu v krvi.

Ve Varšavě podle listu Gazeta Wyborcza stojí voliči v některých čtvrtích ve frontách, v metropoli do poledne odhlasovalo 17 procent voličů, což je z velkých měst nejvíce. "Nikdy jsem neviděla tolik lidí hlasovat, to je dobré. Otázkou ale je, zda to bude Občanské platformě stačit, aby se udržela na radnici," řekla agentuře AP Aneta Benedyková.

Výsledky podle agentury AP napoví, nakolik se většině Poláků zamlouvá vládnutí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) ve znamení razantního ovládnutí justice, velkorysých sociálních příspěvků a sporů s Evropskou unií. Hlasování také naznačí, jak velké podpoře se těší proevropská liberální opozice, která vládla Polsku po osm let před nástupem PiS k moci v roce 2015.

V místních volbách se PiS snaží zlepšit své pozice v regionálních a obecních zastupitelských orgánech. Podle průzkumů by mohla získat 33 až 37 procent hlasů, zatímco koalice středových opozičních stran, Občanské platformy a Moderní, okolo čtvrtiny. Povolební koalice pak rozhodnou, kolik z 16 regionálních parlamentů PiS ovládne. Zatím má převahu pouze v jediném.

Tvrdá bitva čeká PiS ve Varšavě, kterou agentura Bloomberg označila za baštu odporu proti silám, které Polsko proměnily z příkladu úspěšné ekonomické transformace na laboratoř populistické politiky.

Druhé kolo místních voleb, ve kterém se bude rozhodovat mezi dvěma nejsilnějšími kandidáty na starostu či primátora, se uskuteční 4. listopadu.

Pokud budou volební výsledky pro PiS dobré, půjde povzbuzena do nadcházející série volebních klání. Polsko příští rok čekají volby do Evropského parlamentu. Následovat pak budou parlamentní volby a volby hlavy státu.