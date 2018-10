Mayová pronese zásadní projev k brexitu. Čelí další rebelii ve vlastní straně

"Devadesát pět procent dohody o vystoupení, včetně jejích protokolů, je nyní dojednáno," citovala agentura z očekávaného projevu Mayové. V něm má podle Reuters premiérka říci, že její vláda dosáhla dohody s EU na 95 procentech témat, včetně dohody se Španělskem o Gibraltaru či s Kyprem o britské vojenské základně.

"Jak jsem řekla minulý týden, původní návrh EU ohledně irské hranice nemůžeme přijmout, znamenalo by to celní hranici v Irském moři a rozbilo by to integritu Spojeného království. Věřím, že by na takový návrh nepřistoupil ani žádný jiný britský premiér," má prohlásit Mayová.

Právě na řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem se rozhovory EU s Londýnem zadrhly. Shodu nenašli nejvyšší představitelé zemí EU ani na summitu minulý týden. Británie má přitom evropský blok opustit už za pět měsíců a o brexitové dohodě jedná více než rok.

Mayová kvůli rozhovorům o brexitové dohodě čelí doma kritice. V sobotu demonstrovaly v Londýně statisíce Britů, kteří chtějí, aby vláda uspořádala o dohodě o odchodu Británie z EU referendum. Podle britských médií byl sobotní protest, na který podle organizátorů dorazilo na 670.000 lidí, největší demonstrací v Británii od roku 2003, kdy v Londýně statisíce protestovaly proti válce v Iráku.

Mayová rovněž čelí další rebelii zastánců naprosté odluky od unijních struktur ve své vlastní straně. Skupina konzervativců požadující takzvaný tvrdý brexit totiž přišla s dodatky k vládnímu zákonu, který se týká správy Severního Irska a o němž bude parlament jednat ve středu. Cílem dodatků je zabránit takzvanému záložnímu plánu pro Severní Irsko, jenž by znamenal, že by tato část Spojeného království ve všech klíčových aspektech zůstala po brexitu v evropské celní unii.

Skupina konzervativců chce, aby o jakékoli podobné "pojistce" musel hlasovat i severoirský parlament. Ten ale nefunguje od ledna 2017, kdy se rozpadla společná vláda unionistů a republikánů. Podle britského tisku by se proti Mayové mohlo postavit až 40 konzervativních poslanců v případě, že na tento požadavek nepřistoupí.

Britové odhlasovali odchod z EU většinou 52 procent hlasů v referendu v červnu 2016.