Německo přitvrzuje vůči Rijádu: Prodej zbraní Saúdům by měla zastavit celá EU

— Autor: ČTK

Německo se domnívá, že i další členské státy Evropské unie by měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Řekl to dnes ministr hospodářství Peter Altmaier. Kancléřka Angela Merkelová už v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude případ vyjasněn.