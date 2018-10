Do brexitu se vložili nobelisté. V dopise důrazně varují Junckera i Mayovou

Dopis zveřejněný britskými médii podpořili například francouzský biolog Jules Hoffmann, nizozemský chemik Paul Crutzen či německá bioložka Christiane Nüssleinová-Volhardová, všichni laureáti Nobelovy ceny. "Negativní postoj naprosté většiny vědců k brexitu bez dohody by měl být pro zemi i vládu velkým varováním," tvrdí další ze signatářů, britský genetik Paul Nurse.

Podle něj věda potřebuje zejména volný pohyb lidí a myšlenek přes hranice a Británie se společně s EU musí snažit, aby britská i evropská věda byly brexitem poškozeny co nejméně.

Velkým tématem je financování výzkumu - podle Nurse totiž mohou britští vědci bez dalšího přísunu evropských peněz přijít až o jednu miliardu liber ročně. Problém může představovat i odliv talentovaných odborníků z Británie. Někteří budou chtít působit v rámci EU, jiní budou mít po vystoupení Británie z unie potíže s byrokracií a získáváním všech potřebných povolení.

Podle nedávného výzkumu mezi zaměstnanci londýnského Institutu Francise Cricka, který je předním pracovištěm v oblasti biomedicíny, je mezi vědci odpor k brexitu velmi rozšířený. Celkem 97 procent dotazovaných výzkumníků uvedlo, že brexit bez dohody vědu poškodí; 78 procent vědců pocházejících ze zemí EU řeklo, že po brexitu je méně pravděpodobné, že v Británii budou působit i dál.

Paul Nurse sice věří, že britská věda by brexit - dokonce i ten bez předem vyjednané dohody - nakonec přestála, podle něj by ale mohla ztratit své prestižní postavení. "V téhle chvíli je Británie na vrcholu, ve světě jsme obecně považováni za nejlepšího hráče (v oblasti vědy) a hrozí nám, že o tohle postavení přijdeme, pokud to dobře nezvládneme," citoval genetika server BBC.