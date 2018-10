Slovenský premiér Pellegrini měl autonehodu

"Mohu potvrdit, že vozidlo, které vezlo předsedu vlády, se srazilo s jelenem," řekla serveru topky.sk mluvčí premiéra Beatrice Szabóová. Podle jejích slov ale Pellegrini pokračuje v programu. "Další informace poskytne na tiskové konferenci po jednání vlády v Kežmarku," dodala.

Při střetu se zvířetem se lehce zranil řidič auta, záchranáři ho ošetřili na místě a převoz do nemocnice nebyl nutný. Ostatní členové posádky vládní limuzíny se na zasedání vlády přesunuli jiným vozidlem a nepotřebovali pomoc záchranářů. Ani policie, ani úřad vlády se k nehodě zatím nevyjádřili.

Jak později uvedl samotný premiér, na dnešní cestu "nezapomene". "Zaregistroval jsem velkou ránu, která směřovala na přední čelní sloupek vozidla. Vyrazily airbagy, praskla okna. Řidič zareagoval velmi dobře, vozidlo zbrzdil. Nesjeli jsme z cesty. S nikým jsme se nesrazili. Následně jsem přestoupil do druhého doprovodného vozu," uvedl.

Pellegrini přiznal, že po skončení konference navštíví zdravotnické zařízení. "Nevím, jestli jsem si neublížil v oblasti krční páteře, ale nemyslím si, že to bude něco vážně, spíše preventivní prohlídka. Bylo to velmi nepříjemné, stalo se to v průběhu sekundy," dodal.

Zraněné zvíře zůstalo ležet na krajnici a postaralo se o něj příslušné lovecké sdružení. Úsek, na němž se nehoda odehrála, nepatří v regionu k nebezpečným. Nehodu řeší tamní dopravní policisté.