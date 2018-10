Kiska je v šoku kvůli zprávě o Kuciakovi: Kryla italské mafiány "státní mafie"?

Kiska v komentáři zveřejněném v listu Denník N tvrdí, že od SIS dostal do rukou dokument popisující podvody se zemědělskými dotacemi a pozemky, jména podezřelých, sumy i názvy firem. "To, co jsem dostal na stůl, mě doslova šokovalo. Šlo o několikastránkový a poměrně podrobný dokument, jaký běžné od SIS nedostávám," napsal Kiska.

Ačkoli v podvodech šlo řádově o desítky milionů eur, výsledkem podle prezidenta bylo ticho, žádné zatýkání, žádná masivní policejní akce. "Ti lidé byli kryti státní mafií, policisty, politiky, kteří úmyslně nic nevyšetřovali a zametali věci pod koberec. Museli být kryti i vedením policie, která od SIS tyto informace dostávala. A museli je mít i na ministerstvu vnitra a na úřadu vlády, kde pracovali minimálně dva lidé, kteří měli k podezřelým velmi blízko," usoudil prezident.

SIS se na dotazy novinářů nevyjádřila. Policie ujistila, že koná, a to jak v případu Kuciakovy vraždy, tak zemědělských dotací. Expremiér Fico na otázky podle Denníku N neodpověděl.

Premiér Pellegrini dnes uvedl, že prezident nedostal žádnou zprávu o propojení mafie na vládu, ale dezinterpretoval kompilaci tuctu hlášení od roku 2000; zmíněná podezření jsou podle premiéra předmětem vyšetřování. "Zprávy neobsahovaly žádné konkrétní informace o propojení mafie s vládou," uvedl. "Je mi líto, že Kiska to tak špatně vyložil," dodal.

Policie dnes vyzvala média ke zdrženlivosti, protože každé publikování informací z průběhu vyšetřování vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky ztěžují a komplikují práci vyšetřovacího týmu, ať už jde o "pravdivé, polopravdivé či dezinformační informace", protože ovlivňují svědky. Pokud se ukončení případu oddálí o několik měsíců, anebo zcela zmaří, "veřejnost bude odsuzovat jen práci policie, aniž by si uvědomila, že velký podíl na tom měly zveřejněné informace v médiích", varovali policisté podle serveru Teraz.sk.