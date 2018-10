Italský „rozpočet lidu“, nebo časovaná bomba pro Evropu?

— Autor: Josef Brož

Analýza Josefa Brože - Tvrdí, že nemají „plán B“, nehodlají se ohnout před „experty úspor“. Takto reagovala italská vláda, na čele s premiérem Giuseppem Contim, když se jí dostalo sdělení, že se Evropská komise rozhodla odmítnout „poprvé za dvacet let historie“ italský rozpočet. Italové dostali k přepracování tři týdny. Stačí to? Zatím to vypadá jako dialog hluchých.