Schengen čeká velká reforma. Europarlament schválil tři nové směrnice

Zeman bránil Vondráčka kvůli cestě do Ruska, zmínil i novičok

Lék na cukrovku? Možná ho máme už vice než sto let, jen jsme ho používali jinak

SIS bývá označován za klíčový článek výměny informací mezi zeměmi Evropské unie. Úřady 26 členských států a také čtyř dalších evropských zemí do něj zadávají informace o hledaných osobách či ukradených předmětech, které jsou následně přístupné bezpečnostním složkám kteréhokoli státu v systému. Podle Evropské komise loni orgány jednotlivých států využily SIS při více než pěti miliardách příležitostí.

Reforma úspěšného unijního projektu by členským státům uložila povinnost neprodleně informovat zbytek EU o detailech teroristických útoků a o případech, kde hrozí nebezpečí dětem. Státy by také musely oznamovat rozhodnutí neudělit povolení k pobytu přistěhovalcům z třetích zemí. Posledně jmenované opatření podle autorů návrhu pomůže vyřešit současnou nepřehlednou situaci při vracení migrantů do zemí původu.

"Záznamy o všech, kteří nemají nárok na azyl v EU, budou automaticky dostupné jak policii, tak celníkům ve všech členských státech. Ilegální migranti se tak nebudou moci před povinným návratem domů v EU schovávat. To považuji za zásadní úspěch unijní spolupráce," uvedl v tiskové zprávě český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je členem europarlamentního výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti pověřeného vypracováním zprávy EP.

Změny v rámci projednávané reformy by se podle Komise mohly začít zavádět v průběhu roku 2019. Zástupci europarlamentu už absolvovali několikaměsíční rozhovory s vyjednávači Evropské rady a v červnu obě strany dosáhly předběžné dohody ohledně základních bodů reformy.

Mezi ně dále patří posílené využívání biometrických údajů, jakými jsou otisky prstů, otisky dlaní či údaje napomáhající rozeznávání obličejů. Nově by SIS mohly využívat také úřady spravující registrace lodí a letadel, k veškerým upozorněním by také získal přístup Europol. Pohraniční agentura Frontex by měla k dispozici upozornění související s jejím posláním.

"Do nové generace Schengenského informačního systému budou nahrávány otisky prstů a DNA nalezené na místech zločinu v jednom členském státě tak, aby policie a soudní orgány v členském státě, kam pachatel uteče, mohly kdykoliv tohoto člověka identifikovat a zadržet. Nový systém navíc bude hrát důležitou roli v prevenci únosů a obchodování s dětmi," komentoval návrhy europoslanec Jaromír Štětina (TOP09).

Současně s rozšířením působnosti SIS chtějí unijní instituce zavést také přísnější pravidla na ochranu citlivých údajů, které obsahuje. Reforma počítá s dodatečným zabezpečením, které má zaručit, že sběr a zpracovávání dat a přístup k nim bude omezen pouze na nezbytně nutnou míru. Už v současnosti na provoz SIS dohlížejí národní i unijní úřady pro ochranu osobních údajů.