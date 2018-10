Macron má problémy. Může ho cesta do Česka ohrozit?

Nejmladší muž v prezidentské funkci v dějinách Francie. Rád bych chtěl, aby pro Francouze zosobňoval něco více, než jeho předchůdci. Nechce být pouze jejich novým králem, ale rovnou bohem, a to mýtickým římským bohem Jupiterem. Po roce a půl ve funkci, k dnešnímu dni přesně 534 dní, jež francouzská média počítají den za dnem, zdá se, že prezident stárne. Působí, že je starší, místy dokonce unavenější, objevily se dokonce i nějaké ty šedé vlasy. Poslední týdny, kdy se zabýval ustavením nové vlády premiéra Édouarda Philippa, ho stálo vskutku mnoho sil.

Macron působí unaveně, zhubl, tváře se mu propadly

Ta vláda měla přinést „druhý dech“. A jak je na tom s dechem sám prezident? „Skončil čas, kdy byli všichni okouzleni neuhasitelným zanícením prezidenta, který (skoro) nikdy nespí,“ píše Le Parisien. Prezident Macron se ale změnil, už není tím, kým býval. „Stálo ho to draho,“ říká jeden z blízkých spolupracovníků, zatímco jeden z jeho ministrů neklidně poznamenává: „Od pohledu zhubl.“ Působí viditelně unaveně, jeho tváře se propadly. „Je to úřadem prezidenta,“ relativizuje jiný, který připomíná, že „všichni [prezidenti] stárnou“.

Ve stejném čase, kdy se blízcí obávají o fyzické síly prezidenta, který hubne, jeho předchůdce François Hollande, naopak nějaké to kilo přibral. I když je Emmanuel Macron dosud nejmladším prezidentem, ani ve věku 40 let se nedokáže vyhnout únavě. „V sázce je mnoho,“ píše Le Parisien, „odpovědnost, řešení krizí a případy, které unavují, aniž bychom mluvili o přetíženém programu.“ Za rok a půl toho prezident také mnoho procestoval: má za sebou 236 cest. A chystá se na další. Není to ale žádná turistika, prezident Macron byl poslední dny viděn zejména v jihofrancouzském departmentu Aude, kde řešil ničivé povodně, jež stály život čtrnáct lidí.

Na tento víkend, ve dnech 26. a 27. října, má prezident Macron naplánován příjezd na Slovensko do Bratislavy a do Prahy, hlavního města České republiky. Vzápětí ho očekává osmidenní cesta do severních regiónů Hauts-de-France a Grand-Est. Cesty prezidenta také unavují. „Nasadil pekelný rytmus,“ popisuje bývalý spolupracovník. „Není to lidské,“ dodává a vypočítává, že za méně než rok a půl uskutečnil prezident 170 cest po Francii a 66 cest do zahraničí.

Na síti je Macron do tří hodin ráno

Prezident spí velmi málo. Nájemník Elysejského paláce poradce posílá svým poradcům běžně esemesky v nečekaných hodinách, ve dne i v noci. Dělá to i při svých cestách do zahraničí, v jakékoliv časové zóně. „Někdy si neuvědomuje, že jsme třeba v jiné časové zóně,“ vysvětluje nasazení jeden z nich. V časech politického napětí, při vládním obměně, ale i jindy, prezident neváhá kontaktovat svou asistenci, aby si vyslechl jejich názory, nebo se podělil o náhled.

Konzultace provádí hlavně na konci dne. „Na rozdíl od svých předchůdců,“ nabízí Le Parisien srovnání,“ Macron nepříjímá navštěvy v paláci, ale pozdě do noci textuje“. Užívá k tomu zejména šifrovanou komunikaci Telegram – na ní je připojen až někdy do 3 hodin ranních. Mezi jeho nejbližší patří Alexis Kohler, generální sekretář, který Macronovi nejvíce vyhovuje. Občas to vypadá, že „řídí Francii ve dvou“.

Není tomu ale tak, že by francouzský Jupiter pouze pracoval. Jeho okolí, nazývané familiérně Macronie, ho občas ztratí z očí, když se vydává do své oficiální rezidence v Lantern, kam pravidelně odjíždí s manželkou Brigitte. Někdy také pro potěšení boxuje s důstojníkem z ochranky. Stejně jako jeho občané, trpí i prezident Macron často stavem netrpělivosti. Aby dobře vypadal, má k dispozici i maskérku a kadeřnici. Prezident musí dobře vypadat, a maskérský štětec skryje nejednu vrásku, která se nově objevila na jeho tváři. Média přinesla zprávy, že s manželkou Brigitte mají stejnou maskérku, loni v létě ale stála trochu více, než obvykle. Macron tehdy zaplatil za tři měsíce 26 000 euro. Podle magazínu Vanity Fair je to ale oproti jeho předchůdcům – Hollandovi, ale i Nicolasi Sarkozymu – málo, ti své kadeřníky a maskéry zaměstnávali na plný úvazek s měsíčním příjmem 6-8 000 euro.

Mýtus vladaře, který natahuje a ovládá orloj, ono mystérium času, ale již dávno neplatí. Každý den má jen 24 hodin. Jak času využiji Macron v Praze, budeme mít příležitost vidět již v pátek 26. října vpodvečer. Možná bude ale hodně již unavený, neboť ho v Bratislavě čeká diskuse s veřejností, jak píše zpravodajský web Aktuality.sk. Do Bratislavy přijíždí přitom Macron již podruhé, zatímco Praha uvítá Jupitera vůbec poprvé.