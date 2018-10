USA budou za 15 let ve válce s Čínou, tvrdí bývalý velitel

USA vstoupí za 15 let do války s Čínou, varuje bývalý velitel

Penzionovaný generál Ben Hodges na varšavském bezpečnostním fóru dnes varoval, že evropští spojenci budou muset udělat více, aby zajistili svou vlastní obranu proti Rusku, protože Američané se zaměřují více na Tichomořskou oblast.

"Myslím, že za 15 let - není to nevyhnutelné, ale velice silně pravděpodobné - budeme ve válce s Čínou. Spojené státy nemají kapacitu udělat vše, co je nutné v Evropě, a (současně) se v Tichomoří vypořádat s čínskou hrozbou," řekl Hodges podle agentury AP.

Hodges, který nyní působí v ústavu Center for European Policy Analysis, velel silám USA v Evropě v letech 2014 až 2017. Letos v červenci byl v Praze, kam dorazil na debatu pořádanou Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM.