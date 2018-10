Migranti, chcete mít zaručený průchod do Evropy? Není problém. Německá rozvědka zveřejnila alarmující dokument

Německá Federální zpravodajská služba (BND) zjistila, že dobře zavedená síť pašeráků v této severoafrické zemi nabízí migrantem možnost volby – existuje jakýsi ceník, podle kterého se už za 1.000 euro mohou migranti dostat do zemí Evropské unie. Uvádí to německý deník Bild.

Nejlevnější možnost znamená, že migranti dostanou tři pokusy na to, aby se dostali do Španělska. Právě tato evropská země v posledním roce zaznamenala téměř trojnásobný nárůst počtu ilegálních přistěhovalců. Podle odhadů navíc desítky tisíc subsaharských Afričanů čekají v Maroku na příležitost k cestě do Evropy.

Počet příchozích na Itálie naopak klesá. Tento vývoj může mít mnoho příčin. Může to souviset podmínkami v uprchlických táborech v Libyi, italskou restriktivní migrační politikou, odchod soukromých záchranných organizací z oblasti Středomoří a uzavřením balkánských hranic.

Ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri.už v červenci v rozhovoru pro Welt am Sonntag o migračních trasách mluvil, zmínil přitom právě Španělsko„Pokud se mě ptáte, co je teď mou největší starostí, říkám, že je to Španělsko.“ uvedl tehdy.

Pašeráci, kteří podle zpravodajců z BND spolupracují s marockými bezpečnostními silami a kteří mají kontakty uvnitř úřadů, zaručují přechod do EU za částku kolem 2 000 eur. Pro migranty, kteří jsou schopni zaplatit 4 000 eur, obchodníci nabízejí tzv. VIP službu, což znamená, že budou dopraveni přímo z Mali do Evropy za pouhých šest dní, píší média.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že od začátku letošního roku se z Maroka do Španělska dostalo téměř 40 000 migrantů. Jen do severoafrických španělských enkláv Melilla a Ceuta proniklo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) více než 6000 migrantů. Jiní zaplatili pašerákům lidí, aby je přepravili po moři do 14 kilometrů vzdáleného Španělska.