Teror žáků se vymyká kontrole. VIDEO pobouřilo Francii, vláda chce do škol poslat policii

"V nejproblémovějších čtvrtích není vyloučené, že by ve školách byli přítomni strážci pořádku," řekl ministr vnitra Christophe Castaner po schůzce s ministry spravedlnosti a školství. Agentura DPA k tomu napsala, že policisté by na bezpečnost ve školách na žádost ředitele dohlíželi buď trvale nebo jen v určitých hodinách.

Tato schůzka se konala poté, co se v minulých dnech dostala do centra pozornosti ve Francii videonahrávka z jedné škol na pařížském předměstí, na níž žák napodobeninou zbraně míří na svou učitelkou.

zdroj: YouTube

Následně se rozhořela debata o často zamlčovaném násilí páchaném na učitelích. Francouzská média také informovala o případu, kdy čtyři gymnazisté z města Le Havre rovněž napodobeninou zbraně ohrožovali své učitele matematiky a angličtiny.

Francouzská vláda také chce neukázněné žáky ve věku od 13 do 18 let posílat do zvláštních zařízení, kde by je personál s policejním nebo vojenským výcvikem "přivedl zpět na správnou cestu", řekl ministr národního vzdělávání Jean-Michel Blanquer. Přeřadit problémové děti na jinou školu totiž podle něho k ničemu nevede. "Ve škole jde o čtení, psaní, počítání a respekt k druhým," dodal ministr.