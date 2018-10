Jaderná spirála se znovu roztočí? Schröder varoval před odstoupením od smlouvy INF

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

"Je to nepřehlédnutelné: Hluboká nedůvěra studené války je zpět," píší sociální demokraté v prohlášení zveřejněném na internetu, pod které se mohou podepsat i běžní občané.

Rusko a Spojené státy si podle politiků vzájemně předhazují porušení smlouvy z 80. let, která přitom Evropany a zejména Němce už více než 30 let chrání před tím, aby se kontinent stal místem nebezpečného závodu v jaderném zbrojení, což by s sebou neslo větší ohrožení nezamýšlenou jadernou konfrontací.

"Když se nepodaří tuhle jadernou spirálu znovu zastavit, budeme právě my ve střední Evropě a tady v Německu znovu dějištěm tohoto konfliktu," varují členové SPD, podle nichž nyní musí obě strany o smlouvě jednat. Cílem přitom musí být takové řešení, aby v Evropě i v budoucnu byly zakázané pozemní jaderné rakety středního doletu.

O situaci kolem smlouvy INF, která zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů, počátkem října v Bruselu diskutovali ministři obrany NATO. Trump a ruský prezident Vladimir Putin o problému budou zřejmě jednat 11. listopadu v Paříži na okraj oslav konce první světové války.