Dusno v kauze Kuciak: Prokuratur zuří. Kdo vynáší tajné informace ze spisu?

Speciální prokurátoři dohlížející případ vraždy Jana Kuciaka († 27) a jeho přítelkyně Martiny Kušnírová († 27) podle deníku Nový čas již delší dobu kritizují únik citlivých údajů ze spisu. Od začátku vyšetřování prostřednictvím informátorů proniká přes média na veřejnost množství citlivých informací.

Úřad speciální prokuratury nechce komentovat neověřené dohady a upozorňuje, že vynášení informací z policejních materiálů ztěžuje práci kriminalistům. „Znovu zdůrazňujeme, že jakékoliv zveřejňování údajných informací z vyšetřování nebo dohadů o nich, v konečném důsledku jen pomáhá dalším osobám, aby se vyhnuly vyvození vlastní trestní odpovědnosti. V této souvislosti zpřístupňování a zveřejňování obdobných informací považujeme za snahu pomáhat takovým pachatelům trestné činnosti, "zdůraznila mluvčí úřadu Jana Tökölyová a dodala, že již byla přijata opatření, aby k únikům nedocházelo.

Problém je v tom, že ke spisu vraždy Kuciaka a jeho partnerky má přistup řada lidí, protože se jedná o velmi komplikovaný případ. A proto bude dopadení vynašeče obtížné.

„Do spisu má přístup vyšetřovací tým, dohlížející prokurátor i Generální prokuratura si to může vyhradit, obhájci, samotní obvinění, poškození a soudce pro přípravné řízení. V trestním řízení může mít přístup ke spisu minimálně 6 lidi. Nevím, jak velký je vyšetřovací tým, ale v tomto případě mluvíme spíše o desítkách lidí, " vysvětlila rektorka Akademie Policejního sboru v Bratislavě Lucia Kurilovská pro Nový čas.

Pokud by bylo například nějakému policistovi prokázáno, že poskytoval informace neoprávněným osobám, hrozí mu vyhazov i vězení. „Je tam služební postih, pravděpodobně by s ním ukončili pracovní poměr. Kromě toho je tam trestněprávní rovina. Pokud například seznamuje jiné osoby, které o tom nemají vědět, tak to může být trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Pachateli za to hrozí trest odnětí svobody od 2 do 5 let,“ dodal právník Róbert Banos.

Kuciak a jeho snoubenka byli zavražděni na konci února. Policie zadržela celkem osm podezřelých, čtyři z nich nakonec obvinila z vraždy. Smrt si měla objednat tlumočnice Alena Zsuzsová, i ji si ale zřejmě někdo pouze najal - spekuluje se o podnikateli Mariánu Kočnerovi. Dalšími obviněnými jsou údajný střelec, řidič a zprostředkovatel.