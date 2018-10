Rozsáhlé sankce EU? Macron chce ztrestat vrahy saúdského novináře

— Autor: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron se vyslovil pro rozsáhlé sankce Evropské unie vůči viníkům vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího; samotný čin označil za velmi zneklidňující. Macron to řekl na tiskové konferenci po dnešní schůzce se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim v Bratislavě. Za demagogickou ovšem zároveň označil možnost, že by se sankce vztahovaly pouze na prodej zbraní. K zastavení zbrojního exportu do Saúdské Arábie kvůli kauze Chášukdží vyzvalo v posledních dnech ostatní unijní země Německo.