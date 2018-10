Co s populisty? Macron prozradil, jak na ně

"Maďarsko a Polsko jsou součástí symptomů krize demokracie," soudí Macron. Tato krize podle něj tkví i v nedostatečné efektivnosti při smazávání rozdílů uvnitř EU i v přenechávání prostoru "šíleným demagogům".

"Porovnávají Brusel s Moskvou, což je šílené. Lžou svým lidem. Co vlastně chtějí? Chtějí zastavit Brusel a strukturální fondy? Prosím, ale jak na tom pak bude (maďarská vládnoucí strana) Fidesz?" položil řečnickou otázku Macron. Tito politici podle něj klamou lidi "stejně jako ti, co prosadili brexit".

Nejlepší reakcí je podle francouzského prezidenta říkat pravdu. "Chtějí zastavit Brusel? Tak vysvětlete, že to znamená zastavit stavbu silnic, zastavit fondy (...) Tito vůdci tvrdí, že to dobré je jejich dílo a že to zlé je Brusel. Ale to jsou lži. Musíme to vysvětlit," apeloval. "Dokáží se Polsko či Maďarsko samy ochránit? Vytvoří si nějaký vlastní trh? Je lepší partner Moskva?"

"Brusel je naše svobodná volba. Sami jsme se rozhodli, že budeme členy. Brusel jsme my," zdůraznil. Věří, že i Maďaři a Poláci chtějí být svobodní, chtějí se nacházet v bezpečí a rozhodovat o své budoucnosti jako ostatní Evropané.

"Krize demokracií" podle Macrona vznikla z neschopnosti překonat předchozí krize, ekonomickou a finanční, z nedostatku solidarity, ze škrtání výdajů a propouštění, ze zvětšení chudoby a nerovnosti, což hodně lidí vedlo k tomu, že hlasovali pro populisty a nacionalisty. "Jsme spoluodpovědní za tuto situaci, protože evropský projekt nebyl dokončen," připustil francouzský prezident a zdůraznil, že je nutné přesvědčit voliče v Polsku a v Maďarsku, aby se na projektu lepší Evropy podíleli.

EU je podle Macrona "jedinečný zázrak", a to nejen proto, že poprvé v dějinách Evropa tak dlouho žije v míru a prosperitě. Ale ani klimatické změny, migraci či digitalizaci ekonomik nelze vyřešit či vytvořit jen na národní úrovni. "Musíme Evropu změnit, zlepšit ji, mít svrchovanější Evropu pro lidi," zdůraznil.