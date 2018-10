Rakovina sežrala mladé dívce nohu. Lékaři ji 24krát vyhodili z nemocnice

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Kadeřnice Natalie Turnerová si nejdříve myslela, že ji noha bolí a podivně se jí chvěje, protože celý den v práci stojí. "Když to ale trvalo několik týdnů, rozhodla jsem se navštívit svého doktora," popisuje 19letá Britka, která bolest poprvé zaznamenala v roce 2013.

Praktický lékař ji rovnou poslal ke specialistovi, tam ale nastal skandální problém. Přestože trpěla Natalie velkými bolestmi a noha jí natékala až do dvojnásobné velikosti, lékaři ji 24krát propustili s tím, že jde opravdu o "nemoc z povolání".

"Chodila jsem k nim každý měsíc dvakrát. Až v listopadu 2014 mě konečně poslali na magnetickou rezonanci, která odhalila rakovinu kostí," vypráví dívka z Portsmouthu. Lékaři jí diagnostikovali Ewingův sarkom, vzácnou formu rakoviny.

V té době už byl nádor v Nataliině noze velký jako meloun a dívka musela podstoupit amputaci. Kdyby tak neudělala, dožila by se podle doktorů maximálně 25 let. "Musela jsem ztratit nohu, abych si zachránila život. Nebylo to tak těžké rozhodnutí, nechtěla jsem zemřít mladá," uvedla kadeřnice.

Rakovina se ale mezitím rozšířila i do plic a třísel, proto musela Natalie po operaci ještě podstoupit náročnou chemoterapii. Pět měsíců po posledním sezení je zákeřná nemoc na ústupu a Natalie plánuje svatbu se svým přítelem.

"Hned jsem začala plánovat, bylo to skvělé rozptýlení. Moje vlasy pomalu dorůstají, ale pořád nosím paruku. Svatba je proto plánovaná na příští rok," prohlásila 19letá blondýnka.

"Po amputaci jsem se bála, že si dlouho nezvyknu na to, že mám jen jednu nohu, ale bylo to snazší, než jsem myslela," doplnila Natalie, která se teď snaží zvýšit povědomí o vzácné rakovině kosti a jejích symptomech.