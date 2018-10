V Hesensku začaly zemské volby, se ztrátou zřejmě vyhraje CDU

Volební místnosti se ve Frankfurtu nad Mohanem, Wiesbadenu i dalších městech a obcích více než šestimilionové spolkové země otevřely v 8:00. Na 4,4 milionu oprávněných voličů má čas do 18:00, aby odevzdalo svůj hlas. Ihned po uzavření volebních místností budou známé odhady výsledků.

Volby by již posedmé v řadě měla vyhrát Křesťanskodemokratická unie, tentokrát ale s velkými ztrátami. Ty se čekají také u sociální demokracie. Zatímco před pěti lety si CDU v Hesensku přišla na 38,3 procenta a SPD na 30,7 procenta, letos jim průzkumy veřejného mínění dávají šance jen na 26 až 28 procent, respektive 20 až 21 procent. To by pro obě strany byl nejhorší výsledek v této spolkové zemi za dlouhá desetiletí.

V SPD by takový propad mohl vést k zesílení požadavků, aby strana na celoněmecké úrovni odešla z nejistě působící a často rozhádané vlády do opozice. V CDU se zase mohou začít množit zatím spíše ojedinělé hlasy, které zpochybňují, jestli by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat na předsedkyni.

Stranou, která z oslabení CDU a SPD nejvíce profituje, jsou Zelení, kteří mají šanci na zhruba 20 procent hlasů, což by byl jejich dosud jasně nejlepší výsledek v Hesensku. Do zemského sněmu znovu směřují také svobodní demokraté (FDP) a Levice s podporou kolem osmi procent. Poprvé se do něj podle všeho dostane protestní a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), pro kterou by mohlo hlasovat asi 12 procent voličů. V případě očekávaného úspěchu bude už AfD zastoupena v parlamentech všech 16 německých spolkových zemí.

Kdo bude Hesensku příštích pět let vládnout, je zatím nejisté. Ministerský předseda Volker Bouffier (CDU) by si přál pokračování dosavadní koalice se Zelenými, která ale nemusí získat většinu. V úvahu by pak připadalo především několik různých trojkoalic. V té první - a zřejmě nejpravděpodobnější variantě - by se CDU a Zelení spojili ještě s FDP. Dalšími možnými koalicemi, které ale nakonec nemusejí dát dohromady většinu, jsou spojení SPD a Zelených s FDP, nebo s Levicí.