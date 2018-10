Řítí se EU do chaosu? Ministry dopravy čeká první debata o konci střídání času

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Dnešní schůzka ve Štýrském Hradci, pořádaná nynějším rakouským předsednictvím unie, je první příležitostí, kdy mohou přímo ministři debatovat o nedávném návrhu komise zlikvidovat v EU už od příštího roku povinné změny času. Komise s tím přišla v září poté, co ve veřejné konzultaci 84 procent ze 4,6 milionu respondentů konec povinného střídání času podpořilo. Podle komise střídání času už nepřináší hospodářské úspory, kvůli kterým bylo před desítkami let zavedené.

Podle návrhu komise se mají v EU hodinky posunovat na letní čas naposledy v březnu příštího roku. Do té doby by země měly oznámit, jaký čas chtějí dál uplatňovat; ty, které chtějí trvale přejít na čas zimní, by hodiny naposledy přeřídily v říjnu 2019.

"Nevím, jak rychle to bude možné připravit," poznamenal při příchodu na dnešní jednání český ministr dopravy Dan Ťok. Bylo by podle něj šílenstvím, kdyby středoevropské země měly každá různý čas; Praha podle něj preferuje zavedení standardního času.

Z jednání, která se zatím o návrhu vedla na diplomatické úrovni, ale vyplynulo, že státy se liší právě v pohledu na to, který čas by po konci povinných změn chtěly využívat. Například severské země se kloní spíše k letnímu času.

Jak dnes před schůzkou ve Štýrském Hradci připomněl rakouský ministr Hofer, v EU už nyní existují tři časová pásma, přičemž z praktických důvodů je vhodné časy mezi zeměmi naopak co nejvíce harmonizovat, například právě kvůli hladké dopravě.

Oficiální diskuse o návrhu se na unijní ministerské radě odehraje až v prosinci. Jak dnes zdůrazňovali někteří účastníci schůzky, je třeba také více času na veřejnou diskusi. "Víme jenom, že střídání času je otravné, ale jaké to bude mít přínosy a náklady, na to potřebujeme víc času," podotkl například dánský ministr dopravy Ole Olesen.

Hofer se domnívá, že konec střídání zimního a letního času příští rok ještě nenastane kvůli námitkám většiny zemí. "Nyní nepočítám s rokem 2019, zbytek bude věcí vyjednávání," řekl představitel Rakouska.

Hofer ale zdůraznil, že ohledně samotného cíle panuje mezi zeměmi EU do značné míry konsensus. "Existují dva tři státy, které jsou vůči tomu skeptické. Ale dokážeme dospět k cíli střídání času ukončit," řekl rakouský ministr.

K výhradám některých zemí Hofer poznamenal, že v určitých oblastech, například při stanovování letových řádů, je třeba více času na přípravu. "To nám říkají letecké společnosti, potřebují na přípravu nejméně 18 měsíců," řekl Hofer.

Z letního času zpátky na zimní přešla většina zemí Evropy, Severní Ameriky či Blízkého východu naposledy o uplynulém víkendu v noci na neděli. Z velkých zemí letní čas zrušily v roce 1992 Čína a v roce 2014 Rusko.