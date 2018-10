Skandál ve Švédsku: Migrant si vzal třináctiletou dívku za manželku. A není to zdaleka první případ

Dnes pětadvacetiletý žadatel o azyl se v roce 2014 oženil s dívkou, které bylo v té době pouhých 13 let. To se stalo v roce 2014 poté, co požádal o azyl v Turecku. Styk s „manželkou“ měl už po svatbě v Turecku. Poté odešel do Švédska, kde v roce 2015 požádal o azyl, uvádí švédská stanice SVT.

Navzdory tomu, že ke zločinu došlo v roce 2014 v Turecku, byl 25letý migrant zatčen a u soudu v Kalmaru se zpovídal kvůli obvinění ze styku s nezletilou. Kalmarský okresní soud ho shledal vinným a odsoudil jej na šest měsíců ve vězení.

Soudce se nechal slyšet, že 25tiletému muži udělil mírnější trest, než je obvyklé. Poukazoval na to, že pachateli bylo pouze něco přes dvacet, když došlo ke znásilnění.

Není to první podobný případ

Verdikt může být i přesto zarážející – s ohledem na nedávnou zprávu, podle které jeden ze švédských státních zástupců odmítl podat žalobu proti Syřanovi narozenému v roce 1987, který měl nejen styk se svou manželkou, když jí bylo pouhých 13 nebo 14 let, ale dokonce s ní čekal dítě. Státní zástupce tvrdil, že migranta nemůže obvinit protože k trestnému činu došlo v Sýrii.

Švédská vláda a úřady se navíc staly terčem kritiky kvůli jinému případu, kdy irácký žadatel o azyl dostal do péče dítě, které zplodil se svou bývalou „manželkou", když jí bylo pouhých 13 let .

Sára Mohammadová z organizace GAPF, který bojuje proti proti násilní ze cti, rozhodnutí kritizovala a řekla: „Kdyby byla švédská dívka poslána do zahraničí, aby se provdala za pedofila, pak by si všichni sociální pracovníci a politici okamžitě vyhrnuli rukávy. Každý ministr a předseda vlády by to označili za obrovský skandál pro Švédsko."